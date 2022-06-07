Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную летнему сезону на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

8 июня в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция "О программе летнего сезона для посетителей ВДНХ".

О стратегии развития территорий и павильонов ВДНХ, а также о программе летнего сезона 2022 года расскажут:



заместитель генерального директора АО "ВДНХ" Алексей Горбунов;

заместитель генерального директора по развитию АО "ВДНХ" Елена Жук;

руководитель департамента музейно-выставочной, образовательной и экскурсионной деятельности АО "ВДНХ" Наталья Задворная.

Смотрите прямую трансляцию 8 июня в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.