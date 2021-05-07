Москва онлайн покажет редкие ретроавтомобили и автобусы на Воробьевых горах

Фото: Москва 24/Александр Авилов

8 мая в столице состоится ралли ретроавтомобилей, автобусов, военной и специализированной техники, посвященное 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Машины проедут по городу и прибудут на Воробьевы горы, где их встретит военный оркестр. Москва онлайн покажет своим зрителям чудеса автопрома, перед тем как машины отправятся в Музей техники Вадима Задорожного.

Зрители смогут увидеть более 150 единиц техники из музеев и частных коллекций. В ралли примут участие автомобили известных политиков и деятелей культуры, уникальные авто, выпущенные малыми сериями, редкие образцы военной и специализированной техники.

Смотрите трансляцию 8 мая в 16:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.