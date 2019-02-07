Фундамент Большого Москворецкого моста укрепят с помощью скважин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Рабочие продолжают укреплять фундамент ремонтируемого Большого Москворецкого моста. По словам заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, проект предусматривает бурение 422 скважин глубиной от 15 метров в подэстакадном пространстве и до 25 метров – на подходах моста.

В настоящее время готовы уже 109 скважин. Когда завершается вертикальное бурение, внутрь скважины заливают цементный раствор. "Это необходимо для устранения просадки грунта и образования трещин в теле моста, увеличения несущей способности основания сооружения", – пояснил Бирюков.

Заместитель главы города добавил, что для цементирования одной скважины требуется порядка 7,5 кубометра раствора.

К капремонту моста приступили в сентябре прошлого года. Решение о начале работ приняли после обследования состояния сооружения, построенного в конце 1930-х годов. Тогда специалисты нашли многочисленные просадки и трещины, а также обратили внимание на снижение реальной грузоподъемности моста.

Чтобы сохранить существующие схемы движения, работы ведутся в два этапа. Завершить капремонт планируют до конца текущего года.

В конце января Москомэкспертиза согласовала капитальный ремонт Малого Москворецкого моста. Ожидается, что работы займут восемь месяцев.