06 ноября 2018, 19:33Город
Собянин подписал документ о создании АНО "Мой район"
Фото: Портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин подписал распоряжение о создании автономной некоммерческой организации "Мой район". Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.
Согласно распоряжению, учредителем организации становится правительство Москвы в лице департамента территориальных органов столицы.
Выступая с ежегодным отчетом в Мосгордуме, Собянин отметил, что реализация программы "Мой район" позволит сделать каждый район столицы ухоженным и комфортным. Кроме того, районы должны получить свое собственное неповторимое лицо с учетом исторических особенностей.
Мэр предложил москвичам обсудить программу "Мой район". Свои предложения жители города могут направлять на его сайт.
В программу "Мой район" заложат создание равной комфортной среды по всему городу. В ней обрисуют план действий по переоснащению городских поликлиник, строительству детских садов и школ.
Планируется привести в порядок музыкальные и художественные школы, расширить возможности для допобразования детей, а также построить новые ФОКи с бассейнами, ледовыми катками и легкоатлетическими манежами.