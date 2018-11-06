Собянин подписал документ о создании АНО "Мой район"

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин подписал распоряжение о создании автономной некоммерческой организации "Мой район". Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Согласно распоряжению, учредителем организации становится правительство Москвы в лице департамента территориальных органов столицы.

Выступая с ежегодным отчетом в Мосгордуме, Собянин отметил, что реализация программы "Мой район" позволит сделать каждый район столицы ухоженным и комфортным. Кроме того, районы должны получить свое собственное неповторимое лицо с учетом исторических особенностей.

Мэр предложил москвичам обсудить программу "Мой район". Свои предложения жители города могут направлять на его сайт.

В программу "Мой район" заложат создание равной комфортной среды по всему городу. В ней обрисуют план действий по переоснащению городских поликлиник, строительству детских садов и школ.

Планируется привести в порядок музыкальные и художественные школы, расширить возможности для допобразования детей, а также построить новые ФОКи с бассейнами, ледовыми катками и легкоатлетическими манежами.