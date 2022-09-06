В Москве установили памятник артистам Лановому, Этушу и Яковлеву

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В Москве торжественно открыли памятник народным артистам Советского Союза Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву. Мероприятие состоялось у Симоновской сцены Государственного академического театра имени Вахтангова.

Заместитель министра культуры РФ Алла Манилова на открытии поделилась, что подобное событие является знаковым для всей театральной сферы страны.

"Открыт памятник обожаемым страной народным артистам СССР, которые на невероятную высоту подняли профессиональную планку, но люди нашей страны любят и будут любить их не только поэтому, а потому что с экрана и с театральной сцены они говорили с людьми о самом главном – о правде и лжи, о добре и зле, о чести и бесчестии, о нравственном выборе", – сообщила Манилова, передает Агентство "Москва".

Ранее Сергей Собянин официально утвердил наименования 11 улиц в районе Раменки, которые москвичи выбрали в рамках проекта "Активный гражданин". Улицы назвали в честь известных отечественных актеров и кинорежиссеров.

Также сообщалось, что в Москве на Новодевичьем кладбище открыли памятник Владимиру Этушу. Монумент создал скульптор Филипп Трушин. Он изготовил памятник из бронзы.