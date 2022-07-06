Москва онлайн: специалисты расскажут, какими будут игры, фильмы и книги в будущем

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9 июля в Парке Горького в рамках форума "Российская креативная неделя" состоится дискуссия "Возможности для креаторов: что будут смотреть и читать завтра? Во что будут играть завтра?"

Какие истории увлекут потребителей? Какие темы будут особенно востребованы в играх, кино, СМИ? Об этом и многом другом будут рассуждать:



руководитель новостного медийного проекта об играх PLAYER ONE Антон Городецкий;

кинорежиссер, сценарист Костас Марсан;

креативный продюсер киностудии имени Горького Ксения Круглова;

писатель Вадим Панов.

Модератором дискуссии станет руководитель медиапроекта The City Евгения Смурыгина.

Смотрите прямую трансляцию 9 июля в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.