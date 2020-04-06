Более 250 предприятий Москвы возобновляет работу

Более 250 средних и крупных предприятий обрабатывающей промышленности Москвы с 6 апреля возобновило работу, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По указу президента РФ и нормам федеральных актов, предприятия обрабатывающей промышленности могут продолжать работать во время режима повышенной готовности, но на производствах должны выполнять ряд условий, среди которых соблюдение социальной дистанции между работниками, дезинфекция общих территорий и использование средств защиты.

Ефимов отметил, что на предприятиях, деятельность которых может быть восстановлена, работает порядка 160 тысяч человек. В обычном режиме на работу выйдут только те сотрудники, чье присутствие необходимо для поддержки производственного цикла.

"Ежемесячно наши предприятия приносят в бюджет города в среднем девять миллиардов рублей – это рабочие места для 700 тысяч человек. Даже частичное восстановление их деятельности поможет сократить ущерб экономики от последствий пандемии", – отметил замминистра.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров напомнил, что для мониторинга ситуации на заводах был создан оперативный штаб, за организациями закрепили менеджеров. При этом все 720 предприятий города интересовал вопрос, имеют ли они право работать.

"Нам необходимо было не только разъяснить алгоритм действий, но и позволить руководству организаций при необходимости вывести своих сотрудников на производство", – пояснил он.

Прохоров отметил, что во время нерабочей недели 484 предприятия провели ревизию штата сотрудников. В результате 35,4 тысячи человек перевели на удаленную работу. 898 из них – это люди старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания.

Ранее правительство РФ утвердило список мер, необходимых для устойчивого развития экономики страны на фоне распространения эпидемии коронавируса. В частности, на 6 месяцев продлены сроки уплаты налога на прибыль.

Аналогичная мера относится к единому сельхозналогу и плате, определенной применением упрощенной системы налогообложения за 2019 год. До 15 мая продлен срок предоставления налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость и расчетов по страховым взносам за период I квартала 2020 года.