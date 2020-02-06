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Экономика

14:49

В Ново-Переделкине построят многофункциональный комплекс

город строительство экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Градостроительно-земельная комиссия Москвы под руководством Сергея Собянина проведет аукцион на право застройки свободного земельного участка в районе Ново-Переделкино. Об этом сообщается по итогам заседания комиссии.

Территория, которую выставят на торги, находится по адресу: улица 6-я Новые Сады, владение 1-1. Площадь участка составляет 0,15 гектара. По условиям аукциона победитель получит право на строительство здания – многофункционального комплекса с кинозалом.

Речь идет о строении не выше 20 метров и площадью до 2,3 тысячи квадратных метров. В комплексе могут разместить предприятия торговли и услуг, точки питания и медицинские организации.

Ранее сообщалось, что многофункциональные комплексы также построят в составе транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) "Рязанская", "Кленовый бульвар" и "Юго-Восточная". Стоимость объектов варьируется от 68,9 до 179,3 миллиона рублей.

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