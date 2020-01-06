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Москва 24

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Город

14:28

Метро, МЦК и МЦД будут работать до 02:00 в рождественскую ночь

город транспорт

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Городской транспорт Москвы будет работать дольше обычного в рождественскую ночь. Об этом сообщил Сергей Собянин на свой официальной странице в Twitter.

Он рассказал, что для удобства горожан с 6 на 7 января станции метро, МЦК и МЦД будут открыты на вход до 02:00. Таким образом, горожане смогут посетить в полночь храмы и церкви города, а после отправиться удобным для них способом домой.

Дольше всего будет работать наземный городской транспорт. До 3:00 7 января будут курсировать автобусы на 168 маршрутах. Также развозить пассажиров будут автобусы 13 регулярных ночных маршрутов.

Ранее сообщалось, что сотрудники столичного метрополитена 6 и 7 января будут дежурить на 16 станциях МЦД. В утренние и вечерние часы пик они будут помогать пассажирам с выбором маршрута, тарифных зон и стоимости проезда.

Узнать дежурных по станции можно по ярко-красным жилетам с логотипом МЦД, а также красным повязкам на рукавах. Сотрудники дежурят у входов на станциях диаметров или в зоне турникетов.

За безопасностью в местах проведения рождественских богослужений будут следить почти 11 тысяч сотрудников МЧС России и более 1,8 тысяч единиц спецтехники.

Сотрудники МЧС призывают горожан соблюдать правила личной безопасности во время богослужений: следить, чтобы горящие свечи не соприкасались с одеждой и волосами, а также особо контролировать детей, доверяя им горящие свечи.

МЦД в рождественский сочельник будут работать до 02:00

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