Дом связи на Новом Арбате облачат в "экзоскелет"

16:09
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Дом связи на Новом Арбате реконструируют под гостиницу. Архсовет Москвы согласовал проект архитектурного бюро ТПО "Резерв", следуя которому здание оденут в медный "экзоскелет". Департамент культурного наследия города Москвы также одобрил будущие работы.
Согласно преобразованиям, главный фасад здания выполнят в медном цвете, а остекленные фасады покроют каркасом из металлических конструкций, которые создадут диагональный геометрический рисунок, напоминающий экзоскелет.
"Я предлагаю одобрить по решению Архсовета вариант в медном исполнении и пожелать заказчику качественного исполнения и внимательной, тщательной работы с архитекторами. Проект этот довольно давний, мы наблюдаем его около двух лет. По нему было много вариантов, поскольку это знаковое место", – отмечает главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов по итогам заседания Архсовета.
Четырехэтажное здание гостиницы будет содержать около 250 номеров, которые расположатся с 3-го по 9-й этаж. На первом этаже организуют пространства под общественную и коммерческую функции, на втором – конференц-залы на 500 мест. На самом верху здания построят ресторан с панорамными видами на Кремль и Новый Арбат. Кроме этого, для постояльцев будет доступна автоматизированная подземная парковка.
Входные группы в здание расположатся со стороны Нового Арбата, Никитского бульвара и Мерзляковского переулка. Арочное пространство для доступа к последнему сохранится.
"Место идеально для появления знакового объекта нашего времени. Параметры все заданы, рассмотрено множество вариантов в сжатые сроки. Так, просилась эстетика 60-х, позднее появилось решение, которое понравилось заказчику, которым выступает гостиница "Космос", – поделился руководитель ТПО "Резерв" Владимир Плоткин.
Ранее стало известно, что в микрорайоне Щербинка на юго-западе Москвы к 2022 году планируют завершить строительство ЗАГС. Общая площадь постройки составит 6 тысяч 670 квадратных метров.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: