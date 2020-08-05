Дом связи на Новом Арбате облачат в "экзоскелет"

Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Дом связи на Новом Арбате реконструируют под гостиницу. Архсовет Москвы согласовал проект архитектурного бюро ТПО "Резерв", следуя которому здание оденут в медный "экзоскелет". Департамент культурного наследия города Москвы также одобрил будущие работы.

Согласно преобразованиям, главный фасад здания выполнят в медном цвете, а остекленные фасады покроют каркасом из металлических конструкций, которые создадут диагональный геометрический рисунок, напоминающий экзоскелет.

"Я предлагаю одобрить по решению Архсовета вариант в медном исполнении и пожелать заказчику качественного исполнения и внимательной, тщательной работы с архитекторами. Проект этот довольно давний, мы наблюдаем его около двух лет. По нему было много вариантов, поскольку это знаковое место", – отмечает главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов по итогам заседания Архсовета.

Четырехэтажное здание гостиницы будет содержать около 250 номеров, которые расположатся с 3-го по 9-й этаж. На первом этаже организуют пространства под общественную и коммерческую функции, на втором – конференц-залы на 500 мест. На самом верху здания построят ресторан с панорамными видами на Кремль и Новый Арбат. Кроме этого, для постояльцев будет доступна автоматизированная подземная парковка.

Входные группы в здание расположатся со стороны Нового Арбата, Никитского бульвара и Мерзляковского переулка. Арочное пространство для доступа к последнему сохранится.

"Место идеально для появления знакового объекта нашего времени. Параметры все заданы, рассмотрено множество вариантов в сжатые сроки. Так, просилась эстетика 60-х, позднее появилось решение, которое понравилось заказчику, которым выступает гостиница "Космос", – поделился руководитель ТПО "Резерв" Владимир Плоткин.

Ранее стало известно, что в микрорайоне Щербинка на юго-западе Москвы к 2022 году планируют завершить строительство ЗАГС. Общая площадь постройки составит 6 тысяч 670 квадратных метров.