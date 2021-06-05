Более 1,9 тыс опор освещения установят на востоке Москвы в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 1,9 тысячи опор наружного освещения установят в Восточном административном округе Москвы до конца текущего года. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В этом году на территории Восточного административного округа Москвы установят более 1,9 тысячи опор наружного освещения со светодиодными светильниками. Энергетики комплекса городского хозяйства создают в столице единую светоцветовую среду, безопасную и комфортную в темное время суток", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 1,4 тысячи фонарных столбов будут установлены во дворах и на придворовых площадках по просьбам местных жителей. Еще 501 фонарь появится на территории образовательных учреждений.

В материале уточняется, что все фонари оснащают светодиодными светильниками, благодаря чему потребляют значительно меньше энергии и позволяют снизить нагрузку на городские электросети. Установкой нового освещения займутся специалисты АО "ОЭК".

Как сообщалось, что всего более 25 тысяч новых опор освещения появится в Москве до конца 2021 года. Всего с 2011 года в Москве было установлено 249 тысяч новых опор наружного освещения. Кроме того, число осветительных приборов увеличилось в 1,6 раза.