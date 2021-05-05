Жители еще четырех столичных домов переехали в новостройки по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В столице жители еще четырех пятиэтажек в апреле переехали в новостройки по программе реновации. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"В апреле в ЦАО Москвы завершили свой переезд жители пятиэтажного панельного дома 13 на улице Литвина-Седого. На северо-востоке и севере столицы, а также в Троицком округе расселены дома по адресам проезд Дежнева, дом 22, корпус 3, Бескудниковский бульвар, дом 50, и поселок Шишкин Лес, дом 6", – приводятся в материале слова руководителя департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина.
Он подчеркнул, что в этих округах расселили 43 дома, часть из которых уже демонтировали. По его словам, на месте снесенных домов начнется строительство новых. Туда смогут переехать жители столицы на последующих этапах программы реновации, добавил Левкин.
Ранее в пресс-службе департамента градостроительной политики сообщили, что с апреля по июнь 2021 года в эксплуатацию сдадут 22 новостройки по программе реновации. Речь идет о домах в САО, СВАО, ВАО, ЮЗАО, ЮВАО, ЮАО, ЗАО и СЗАО. Первыми заветные ключи от новых квартир получат жители районов Богородское, Западное Дегунино, Восточное Измайлово и Тимирязевского.
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