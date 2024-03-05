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05 марта, 15:42

События

Москва онлайн покажет обзор фестиваля "Первозданная Россия"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

6 марта зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть обзор XI Общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия". В качестве экскурсовода выступит руководитель фестиваля Тамара Пантелеева.

На выставке будут представлены 450 фотографий, сделанных по всей России. Гости фестиваля увидят горы Сунтар-Хаята, Вилюйское плато, хребет Улахан-Чистай, а также Корякское побережье Берингова моря.

Часть экспозиции будет посвящена малоизученным островам, а также подводному миру.

Смотрите прямую трансляцию 6 марта в 15:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

городфестивалиМосква онлайн
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