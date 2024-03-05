Москва онлайн покажет экскурсию по выставке цветов "Репетиция весны"

6 марта зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экскурсию по ежегодной выставке цветов "Репетиция весны", которая проходит в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". О сортах весенних цветов расскажет ведущий агроном сада Антон Дубенюк.

На выставке представлены десятки тысяч тюльпанов, нарциссы, подснежники, сакура и многие другие растения. Темой экспозиции 2024 года стала "Россия – родина тюльпанов".

Полюбоваться цветами в "Аптекарском огороде" можно до 17 марта.

Смотрите прямую трансляцию 6 марта в 09:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

