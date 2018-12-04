Светофоры и дорожные знаки начали готовить к зиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центр организации дорожного движения готовит светофоры и дорожные знаки к зимнему сезону. Подготовка дорожной инфраструктуры началась из-за похолодания и выпадения снега, сообщили в пресс-службе ЦОДД.

"В связи с резким похолоданием и выпадением осадков ответственные службы переведены на усиленный режим. Они проверяют состояние дорожных знаков и смотрят, как работают светофоры", – говорится в сообщении.

В пресс-службе призвали горожан сообщить в контакт-центр "Московский транспорт" о проблемных объектах. Все неисправности устраняются в кратчайшие сроки для обеспечения безопасности автомобилистов и пешеходов.

Также в ЦОДД напомнили водителям, что зимой нужно быть особенно осторожными и внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее сообщалось, что водителей призвали быть внимательными и аккуратными на дорогах из-за погодных условий. Снег и гололедица увеличивают возможность возникновения ДТП.

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