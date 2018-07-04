Участки нескольких улиц в Москве перекрыли или ограничили для проезда транспорта

4 июля, 17:31
Фото: портал Москва 24/Роман Васильев
Движение транспорта перекрыли или ограничили в нескольких районах столицы. Изменения ввели из-за строительных работ и реконструкции инженерных сетей. Об этом сообщается на портале ""Московский транспорт".
В частности, до 31 октября для проведения строительных работ полостью закрыт для движения участок Проектируемого проезда № 1214 между домами №№ 202 и 220б, строение 1.
Фото: портал "Московский транспорт"
Кроме того, до 30 октября ограничен проезд по Душинской улице от дома № 9 до дома № 20. На этом участке проходят работы по реконструкции инженерных сетей.
Фото: портал "Московский Транспорт"
Также отмечается, что до 25 августа ограничен проезд транспорта:
Фото: портал "Московский транспорт"
Помимо этого, уточнили в "Московском Транспорте", до 20 июля из-за инженерных работ ограничили проезд по одной полосе Муравской улицы в районе дома № 10. К тому же до 31 июля автомобилисты не смогут проехать по одной полосе Муравской улицы − между 1-й Муравской и 2-й Муравской улицами.
Фото: портал "Московский Транспорт"
В связи с ограничениями столичным водителям посоветовали быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.
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