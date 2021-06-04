Москва заняла первое место в национальном рейтинге состояния инвестклимата

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ Москва занимает первую строчку. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"По результатам национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ Москва заняла первое место. На втором – Республика Татарстан. Третье место – Тюменская область", – было указано на одном из слайдов презентации, которую представили в рамках Петербургского международного экономического форума.

В топ-5 попали также Тульская область и Республика Башкортостан.

Сергей Собянин обратил внимание на важность поддержки инвестклимата в столь непростой год.

"Как мы видим, в большинстве крупных стран, крупных городов это оказалось практически невозможным. Особенно малый и средний бизнес испытывали этот колоссальный шок. В нашей стране это было тоже очень сложно. Но тем не менее не так сложно как в других мировых городах и странах", – сказал градоначальник.

Он подчеркнул, что принятые российским президентом решения стали основой поддержки бизнеса. В то же время он напомнил о пакетах помощи от города. Речь идет об отсрочке арендных и имущественных платежей, а также льготных кредитах.

"Мы после первых двух-трех месяцев первого шока раскрыли возможности работы всех отраслей: и строительства, и промышленности, и торговли, услуг. И уже в течение года, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, выдерживаем этот темп", – сообщил Собянин.

Мэр добавил, что это повлекло за собой дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, однако давление удалось выдержать, обеспечив тем самым экономическое развитие города.

Он напомнил, что, несмотря на пандемию, не останавливалась реализация городских программ развития здравоохранения, образования, транспортной и коммунальной инфраструктуры.

"Я выражаю слова огромной благодарности нашим предпринимателям, бизнесу, которые в условиях пандемии нашли в себе мужество не только выдержать, но и сделать шаг вперед. Огромное количество предприятий не ухудшили свои экономические показатели, а, наоборот, улучшили. Большинство отраслей сделало шаг вперед", – заключил Собянин.

Ранее стало известно, что технополис "Москва" признали лучшей особой экономической зоной РФ. По итогам 2020 года площадка стала лучшей среди 117 других конкурирующих мест, а годом ранее ей удалось войти в первую пятерку.