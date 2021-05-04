Москва онлайн покажет акцию "Георгиевская ленточка" на Киевском вокзале

Фото: Москва 24/Александр Авилов

5 мая зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире понаблюдать за тем, как волонтеры будут раздавать георгиевские ленточки у Киевского вокзала.

Акция "Георгиевская ленточка", посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, продлится до 8 мая. В течение этих дней волонтеры будут раздавать ленточки всем желающим на Белорусском, Павелецком, Киевском, Курском, Казанском и Ярославском вокзалах, а также на центральных улицах города, Манежной площади и Поклонной горе.

Смотрите трансляцию 5 мая в 12:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.