Началось строительство дороги от Варшавского шоссе до деревни Яковлево

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Прилегающую территорию начали готовить к строительству дороги Варшавское шоссе – деревня Андреевское – деревня Яковлево, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина.

В настоящее время ведется монтаж инженерных сооружений, на отдельных участках приступили к подготовке земляного полотна. Протяженность новой дороги составит 11,9 километра.

"Она сольется с трассой Калужское шоссе – деревня Яковлево, которую введут в этом году, и таким образом соединит Варшавское и Калужское шоссе на линии Остафьево – Троицк", – рассказал Жидкин.

По его словам, длина обеих трасс составит 17 километров. Новая магистраль станет заключительным звеном дороги, соединяющей трассу М3 "Украина" и Варшавское шоссе.

На новой дороге будет по две полосы в каждую сторону, дополнительные полосы для левых поворотов, техническая и разделительная полосы. Также планируется реконструировать часть Варшавского шоссе и оборудовать боковые проезды вдоль шоссе.

Кроме того, будут возведены: 200-метровый мост через реку Десну, 300-метровый путепровод через железную дорогу Курского направления, 300-метровая эстакада по Варшавскому шоссе.

Предусмотрены разворот под эстакадой и карманы для остановок общественного транспорта с посадочными площадками. В местах жилой застройки установят шумозащитные экраны и 25 светофоров.

По окончании работ высадят более 600 деревьев и около 3,5 тысячи кустарников. Планируется разбить газон на площади 260 тысяч квадратных метров.

Разрешенная скорость движения по трассе составит 70 километров в час. Ввести дорогу планируется в 2023 году.

Ранее сообщалось о планах реконструировать участок МКАД от Каширского до Варшавского шоссе, включая транспортную развязку на пересечении с Липецкой улицей.