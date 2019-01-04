Московское метро обновило рекорд суточного пассажиропотока

К концу прошлого года, 25 декабря, московский метрополитен перевез более 9,3 миллиона человек. Об этом сообщила 4 января пресс-служба столичной подземки. Эта цифра составила рекорд за весь 2018 год.
"Московский метрополитен 25 декабря перевез рекордное количество пассажиров в 2018 году – 9 миллионов 358 тысяч 142 человека. В этот день им воспользовалось на 333 тысячи пассажиров больше, чем 25 декабря прошлого года", - говорится в сообщении.
При этом пресс-служба метро отметила, что в этот день 2017 года на метро проехали также больше всего людей. Также представители подземки пояснили, что к концу декабря всегда наблюдается повышенная активность горожан в связи с последними предпраздничными рабочими днями года. Обычно перед Новым годом пассажиропоток метро увеличивается на 10-15 процентов по сравнению со среднегодовыми показателями.
Также пресс-служба метро добавила, что на увеличение пассажиропотока повлиял снегопад, который атаковал Москву этой зимой и осложнял обстановку на дорогах. Автовладельцам из-за него пришлось отложить свои машины и пересесть на общественный транспорт.
Ранее сообщалось, что на некоторое время будут закрыты для пассажиров три станции метро Таганско-Краснопресненской линии: "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники". Поезда не будут ходить здесь до среды.
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