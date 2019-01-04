Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:27

Московское метро обновило рекорд суточного пассажиропотока

город транспорт

16:27

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

К концу прошлого года, 25 декабря, московский метрополитен перевез более 9,3 миллиона человек. Об этом сообщила 4 января пресс-служба столичной подземки. Эта цифра составила рекорд за весь 2018 год.

"Московский метрополитен 25 декабря перевез рекордное количество пассажиров в 2018 году – 9 миллионов 358 тысяч 142 человека. В этот день им воспользовалось на 333 тысячи пассажиров больше, чем 25 декабря прошлого года", - говорится в сообщении.

При этом пресс-служба метро отметила, что в этот день 2017 года на метро проехали также больше всего людей. Также представители подземки пояснили, что к концу декабря всегда наблюдается повышенная активность горожан в связи с последними предпраздничными рабочими днями года. Обычно перед Новым годом пассажиропоток метро увеличивается на 10-15 процентов по сравнению со среднегодовыми показателями.

Также пресс-служба метро добавила, что на увеличение пассажиропотока повлиял снегопад, который атаковал Москву этой зимой и осложнял обстановку на дорогах. Автовладельцам из-за него пришлось отложить свои машины и пересесть на общественный транспорт.

Ранее сообщалось, что на некоторое время будут закрыты для пассажиров три станции метро Таганско-Краснопресненской линии: "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники". Поезда не будут ходить здесь до среды.

город транспорт

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика