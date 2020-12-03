Тюбинговые горки на ВДНХ закрыли в связи с COVID-19

Фото: youtube.com/VDNH Moskva

Тюбинговые горки на ВДНХ закрываются с 3 декабря в связи с эпидемиологической ситуацией, сообщает пресс-служба выставки.

"С 3 декабря на территории выставки временно закрываются для гостей тюбинговые горки. Это вынужденная мера безопасности, необходимая в этот сложный период, связанный с эпидемиологической ситуацией", – говорится в сообщении.

Все приобретенные билеты можно вернуть, заполнив на сайте форму возврата, уточнили в пресс-службе ВДНХ.

Ранее на ВДНХ представили расписание новых онлайн-мероприятий на декабрь. С 3 по 26 декабря специалисты проведут лекции по древней славянской культуре, встречи читательского клуба и занятия по современной лингвистике.

На 6 и 20 декабря запланирована лекция Николая Буцких, основателя центра исследований древнерусской культуры "Зело". Он расскажет об алфавитах древности и покажет, как предки россиян изображали диковинных животных.