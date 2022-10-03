Вода скопилась на некоторых улицах Москвы из-за листопада – Мосводосток

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Временные скопления воды образовались на некоторых улицах Москвы из-за листвы, сообщает телеграм-канал Мосводостока.

Там рассказали, что специалисты усилили работу по очистке ливневой сети из-за затяжных дождей.

"<…> Особенностью осенних работ на водостоках является листопад. Несколько крупных опавших листьев, например клена, способны создать на решетке тонкую и прочную мембрану, которая полностью перекрывает путь в ливневую сеть для дождевой воды", – написали в Мосводостоке.

Специалисты особое внимание уделяют местам, где рассажено большое количество деревьев. Также работники расчищают жилые кварталы, дворовые территории и междворовые проезды. Специалисты проверяют участки в таких местах несколько раз в день.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что дожди в Москве утихнут к среде, 5 октября. По его словам, потом в городе будет почти без осадков.

За ночь с 2 на 3 октября в Москве выпало более трети месячной нормы осадков, а в отдельных районах столицы этот показатель достиг почти половины. Из-за непогоды на улицах города дежурят 300 бригад и около 290 единиц техники Мосводостока.

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