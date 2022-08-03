Москва 24: эксперты расскажут об опыте реализации программы реновации

Фото: пресс-служба Moscow Urban Forum

4 августа на выставке ключевых градостроительных и инфраструктурных проектов Москвы "Город для каждого" в "Манеже" состоится панельная дискуссия "Программа реновации как эффективный механизм градостроительного развития города".

Об опыте реализации программы реновации, практиках и ближайших планах развития программы расскажут:



руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин;

первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Александр Ломакин;

председатель Московской городской думы Алексей Шапошников;

председатель комиссии Московской городской думы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева;

генеральный директор концерна "Крост" Алексей Добашин.