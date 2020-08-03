Пожелания спокойной ночи ежедневно будут выводить на медиафасаде Останкинской башни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На медиафасаде Останкинской телебашни с 7 августа начнут показывать пожелание "Спокойной ночи, Москва", сообщили в пресс-службе башни.

"Главный небоскреб страны будет желать "Спокойной ночи!" столице ежедневно с 22:00 до 2:00 следующих суток. Таким образом телебашня хочет основать добрую городскую традицию, внеся нотку доброжелательности и спокойствия", – говорится в сообщении.

Кроме того, на медиафасаде можно будет увидеть Кремль, памятник "Рабочий и колхозница", Большой театр, МГУ и другие достопримечательности.

Ранее на Останкинской телебашне на несколько часов появился образ легендарного олимпийского мишки. При этом на гостинице "Космос" зрители увидели надпись "Москва-80".