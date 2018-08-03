Точка общепита появится на старейшей в столице трамвайной остановке

3 августа, 16:06
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Точка общепита и павильон с прохладительными напитками появятся на старейшей в столице трамвайной остановке. Историческая постройка расположена в Красностуденческом проезде на севере Москвы. Об этом сообщила арендатор объекта Анна Паничкина.
"В одной части, я предполагаю, будет павильон "Соки–воды", во второй, вероятно, будет точка общепита", – пояснила она Агентству "Москва".
Паничкина уточнила, что сейчас занимается поисками арендаторов, которые будут продавать на остановке еду и напитки.
По ее словам, этот проект является "социальным". "Я вижу, какая красота получилась – это для города, для людей", – подчеркнула Паничкина, добавив, что реставрацию провели на основе архивных данных, чтобы максимально сохранить исторический облик постройки.
Ранее глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов объявил, что в столице завершилась реставрация старейшей трамвайной остановки, которую город сдал в аренду по программе "рубль за квадратный метр".
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