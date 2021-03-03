Свыше 25 тыс квартир в домах по программе реновации планируют ввести до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более 25 тысяч квартир в домах по программе реновации планируют ввести в эксплуатацию в столице до конца текущего года. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Всего в 2021 году в рамках программы реновации планируется ввести в эксплуатацию более 90 жилых домов – это более 25 тысяч квартир, 70 жилых домов на 16 тысяч 456 квартир планируется передать под заселение также в этом году", – пояснил он.

Загрутдинов отметил, что с момента старта программы реновации было введено в эксплуатацию 103 дома, а в этом году в эксплуатацию ввели 11 домов.

"С помощью технологии умного сноса снесено 47 жилых домов, в том числе с начала года – пять жилых домов", – рассказал Загрутдинов, добавив, что в настоящее время около 180 объектов находятся в стадии строительства, а в проектировании – порядка 100 объектов.

Ранее сообщалось, что расселение по программе реновации в новый дом в районе Щукино начнется весной. Сергей Собянин рассказал, что новоселы смогут посмотреть новый дом до переезда и, в случае наличия претензий к качеству отделки квартиры, обратиться в специальный центр на первом этаже новостройки.

По словам главы компании-подрядчика "МСУ-1" Ильи Зюбина, строительные работы в новом доме по адресу улица Новощукинская, владение 8, корпус 1, должны быть завершены в марте. Расселение запланировано на май. В настоящее время специалисты завершают благоустройство придомовой территории.

