Аквапарк с "зеленой кровлей" и бассейном появится в Пресненском районе столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Пресненском районе столицы планируют построить трехэтажный аквапарк с панорамным остеклением и бассейном на крыше, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

"Аквапарк площадью порядка 6 тысяч квадратных метров по проекту бюро "Меганом" появится на улице 2-ой Звенигородской, владение 12. Трехэтажное здание аквапарка будет иметь панорамное остекление и крытую галерею по периметру, украшенную тонкими колоннами. Здесь будет много солнечного света, и само строение визуальное очень "легкое" и изящное", – приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Он добавил, что в планах архитекторов озеленить кровлю и установить на крыше бассейн с зоной для прогулок.

В пресс-службе пояснили, что в подземной части будут находиться технические помещения, раздевалки, душевые, спортзал. Нижние и верхние уровни планируют объединить с помощью парадной лестницы. Кабинет врача, бассейн и еще один спортзал расположат на первом этаже, на втором – спа-зона, говорится в сообщении.

По словам Кузнецова, в большом бассейне будет четыре плавательные дорожки. В детском бассейне смогут научиться плавать дети в возрасте от 7 до 10 лет.

"Стоит отметить, что спортзалы и бассейны в соответствии с политикой Сергея Собянина доступны для инвалидов всех групп, так что они смогут с комфортом здесь заниматься", – отметил Кузнецов.

Ранее московские власти сообщили, что знаковым объектом строительства и реконструкции был признан Дворец водных видов спорта в "Лужниках", на базе которого разместились аквапарк, бассейн под открытым небом, спа для детей и оздоровительный комплекс.

Во Дворце есть водные аттракционы, волны для серфинга и открытый бассейн, в котором даже зимой не будет холодно. Кроме того, у посетителей есть шанс увидеть тренировку лучших спортсменов страны.

Дворец водных видов спорта построили на месте снесенного бассейна "Лужники". Он был построен в 1956 году по проекту архитектора А. В. Власова.

Реконструкция состоялась в 1980 году, вместимость составляла 10,5 тысячи мест. Он принимал соревнования по водному поло на летних Олимпийских играх в Москве.