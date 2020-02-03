Аквапарк с "зеленой кровлей" и бассейном появится в Пресненском районе столицы

12:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Пресненском районе столицы планируют построить трехэтажный аквапарк с панорамным остеклением и бассейном на крыше, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
"Аквапарк площадью порядка 6 тысяч квадратных метров по проекту бюро "Меганом" появится на улице 2-ой Звенигородской, владение 12. Трехэтажное здание аквапарка будет иметь панорамное остекление и крытую галерею по периметру, украшенную тонкими колоннами. Здесь будет много солнечного света, и само строение визуальное очень "легкое" и изящное", – приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.
Он добавил, что в планах архитекторов озеленить кровлю и установить на крыше бассейн с зоной для прогулок.
В пресс-службе пояснили, что в подземной части будут находиться технические помещения, раздевалки, душевые, спортзал. Нижние и верхние уровни планируют объединить с помощью парадной лестницы. Кабинет врача, бассейн и еще один спортзал расположат на первом этаже, на втором – спа-зона, говорится в сообщении.
По словам Кузнецова, в большом бассейне будет четыре плавательные дорожки. В детском бассейне смогут научиться плавать дети в возрасте от 7 до 10 лет.
"Стоит отметить, что спортзалы и бассейны в соответствии с политикой Сергея Собянина доступны для инвалидов всех групп, так что они смогут с комфортом здесь заниматься", – отметил Кузнецов.
Ранее московские власти сообщили, что знаковым объектом строительства и реконструкции был признан Дворец водных видов спорта в "Лужниках", на базе которого разместились аквапарк, бассейн под открытым небом, спа для детей и оздоровительный комплекс.
Во Дворце есть водные аттракционы, волны для серфинга и открытый бассейн, в котором даже зимой не будет холодно. Кроме того, у посетителей есть шанс увидеть тренировку лучших спортсменов страны.
Дворец водных видов спорта построили на месте снесенного бассейна "Лужники". Он был построен в 1956 году по проекту архитектора А. В. Власова.
Реконструкция состоялась в 1980 году, вместимость составляла 10,5 тысячи мест. Он принимал соревнования по водному поло на летних Олимпийских играх в Москве.
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