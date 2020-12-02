Столичный фонд для улучшения жилищных условий с начала года пополнился на 1,1 тыс квартир

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Объем жилого фонда в новостройках для горожан, которые находятся в очереди на улучшение жилищных условий, увеличился в этом году еще на 1,1 тысячи квартир. Этот показатель на 10% больше, чем годом ранее, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"За последние 10 лет очередь на улучшение жилищных условий москвичей сократилась почти в три раза. Так, по состоянию на начало 2010 года в очереди состояло 136,7 тысячи семей, к декабрю 2020 года список сократился почти втрое и составил 50,6 тысячи семей", – заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, 65% помещений, которые получают очередники, расположены в новых домах.
В 2020 году в жилой фонд включили 17 новостроек. По информации пресс-службы, дома построили по типовым и индивидуальным проектам на юго-востоке Москвы – в Некрасовке.
"Все жилые помещения полностью готовы к заселению, в них сделан косметический ремонт, есть сантехника и электрическая плита", – рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман. Он отметил, что в Некрасовке хорошая инфраструктура, в том числе станция метро "Некрасовка", заработавшая в прошлом году.
Москва предоставляет жителям квартиры по различным видам договоров, а также денежные субсидии на приобретение или строительство жилья. Например, на безвозмездной основе по договорам социального найма или мены горожане могут получить жилье в порядке очередности. Очередь и время получения зависят от даты постановки на учет.
Подобным образом на новое жилье претендуют люди, вставшие на учет позже, но обладающие правом на внеочередное улучшение жилищных условий.
Ранее стало известно, что более 200 нежилых помещений в Москве передадут в общую долевую собственность жителей. После проведения необходимых процедур владельцы квартир могут использовать эти помещения для своих нужд.
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