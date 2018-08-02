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Город

2 августа, 19:31

Похитителя вейпов и денег из магазинов на севере Москвы нашли благодаря кожуре от семечек

город общество происшествия

Полиция Москвы задержала подозреваемого в ограблении магазинов в районе Аэропорт, подозреваемый задержан. Об этом передает Агентство "Москва".

"Днем 30 июля в полицию обратились сотрудники цветочного магазина и магазина кальянов на Ленинградском проспекте. Мужчины рассказали, что с утра, придя на работу, они увидели, что помещение вскрыто и внутри бардак. В одной торговой точке злоумышленники украли 51 тысячу рублей, а в другой – 20 тысяч рублей, ноутбук и четыре вейпа", – рассказал источник в правоохранительных органах.

По его словам, в помещении не было охраны и сигнализации. К счастью, в магазинах было видеонаблюдение, и преступник оставил улики – следы пальцев, обуви и одежды, а также кожуру от подсолнечных семечек, которые ел на месте преступления. Во время розыска полиция задержала 30-летнего жителя Люберец, которого обвинили в преступлении.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о краже, а МВД продолжает устанавливать обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что неизвестные обокрали храм Илии Пророка на востоке столицы в Черкизове. Грабители забрали драгоценные украшения икон и содержимое двух ящиков для пожертвований на нужды воскресной школы.

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