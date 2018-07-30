На востоке Москвы неизвестные обокрали храм Илии Пророка

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Храм Илии Пророка на востоке столицы в Черкизове обокрали в ночь на 30 июля. Об этом передает РИА Новости.

"Ограбление случилось после полуночи после осмотра храма дежурным охранником", – рассказал настоятель храма, заместитель управляющего делами Московской патриархии архимандрит Савва (Тутунов).

По его словам, последствия происшествия обнаружили утром.

"Злоумышленники пробрались в храм через одно из окон, выломав решетку", – добавил настоятель.

"С Казанской иконы Божией Матери, иконы богородицы "Нечаянная Радость" и иконы Блаженной Матроны Московской грабители сняли украшения, которые жертвовали верующие в благодарность за помощь по молитвам у этих икон. Помимо этого, злоумышленники забрали содержимое двух ящиков для пожертвований", – отметил архимандрит Савва.

Пожертвования собирались на нужды воскресной школы и цветы для украшения храма к престольному празднику – дню Илии Пророка, который состоится 2 августа.

В настоящее время в храме работают криминалисты. Изучаются записи с видеокамер, которые установлены внутри церкви и на территории.

Ранее сообщалось, что реставрация храма Иконы Божией Матери "Живоносный источник" в Царицыне завершится в 2019 году.