Реставрацию храма XVIII века в музее-заповеднике "Царицыно" закончат в 2019 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Реставрацию храма Иконы Божией Матери "Живоносный источник" в Царицыне закончат в 2019 году, сообщает портал мэра и правительства Москвы. На данный момент работы сконцентрированы на фасадах колокольни храма 18 века.

Как напомнил глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов, восстановительные работы начались в апреле этого года.

В первую очередь специалисты занимались четырехъярусной колокольней церкви. В нее несколько лет назад попала молния, в результате чего по одной стене пробежала трещина. К настоящему времени завершена реставрация звонницы. В планах на 2019 год восстановить всю церковь и трапезную.

Особое внимание реставраторы уделят не только историческим фасадам, но и внутреннему убранству. По крупицам мастера восстановят роспись, лепной декор и асфальтовый пол с мраморной крошкой.

Церковь является частью Царицынского дворцово-паркового ансамбля. Каменное здание возвели в 1722 году по приказу политического деятеля и ученого Дмитрия Кантемира, согласно проекту неизвестного архитектора.

Храм является образцом елизаветинского барокко. Здание церкви имеет восьмигранную форму, к ней примыкают прямоугольная трапезная и колокольня в четыре яруса.

Проемы полукруглых окон и дверей традиционно украшены белокаменными наличниками. Фасады обрамлены карнизами и пилястрами. Два живописных панно с изображением святых украшают колокольню. Парадный вход в храм декорирован мозаичным панно.

Храм Иконы Божией Матери "Живоносный источник" признан объектом культурного наследия федерального значения. Реставрационные мероприятия согласованы с департаментом культурного наследия и ведутся под контролем специалистов ведомства.