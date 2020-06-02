Более пяти тысяч слушателей прошло обучение в "Стартап-школе МБМ"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 5,3 тысячи человек стали слушателями "Стартап-школы МБМ", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Занятия в "Стартап-школе МБМ" носят практико-ориентированный характер: предусмотрено выполнение учениками заданий. По данным опроса, около половины выпускников прошлого года уже организовали или планируют в ближайшее время запустить собственный бизнес", – отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Занятия проходят в группах до 50 человек. Слушатели принимают участие в общении с экспертами в сфере бизнеса, обмениваются уже полученным ранее опытом друг с другом и выполняют практические задания. Ефимов подчеркнул, что каждый год для участников разрабатывается современная учебная программа.

Занятия в школе начались 1 июня. Следующий поток стартует 15 июня. Узнать подробности о проекте и зарегистрироваться можно на портале mbm.mos.ru.

Образовательный проект "Стартап-школа МБМ" стартовал в 2017 году при поддержке департамента предпринимательства и инновационного развития. Его участникам предлагается 47 интенсивных обучающих курсов.

В школе можно проверить идею своего бизнеса и получить знания о построении команды, маркетинге, брендинге и продажах. Учащимся рассказывают об основах бухгалтерского учета и особенностях законодательства.

