На Березовой аллее в Москве ограничили движение до 30 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве на Березовой алле ограничили движение транспорта из-за реконструкции инженерных сетей. Меры будут действовать до 30 ноября 2020 года. Об этом рассказали в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

"Ограничение движения в связи с реконструкцией инженерный сетей в СВАО ввели с 1 октября по 30 ноября круглосуточно", – сказано в сообщении.

Так, движение по двум полосам будет недоступно от Сельскохозяйственной улицы до дома 16А. Однако суммарное количество полос останется прежним, так как будут обустроены временные уширения.

Ранее сообщалось, что в Москве на участке Северо-Западной хорды с 7 октября нынешнего года по 25 апреля будущего ограничат движение транспорта. Меры предпримут в связи с ремонтом эстакады.

