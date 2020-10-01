На Березовой аллее в Москве ограничили движение до 30 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве на Березовой алле ограничили движение транспорта из-за реконструкции инженерных сетей. Меры будут действовать до 30 ноября 2020 года. Об этом рассказали в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
"Ограничение движения в связи с реконструкцией инженерный сетей в СВАО ввели с 1 октября по 30 ноября круглосуточно", – сказано в сообщении.
Так, движение по двум полосам будет недоступно от Сельскохозяйственной улицы до дома 16А. Однако суммарное количество полос останется прежним, так как будут обустроены временные уширения.
Ранее сообщалось, что в Москве на участке Северо-Западной хорды с 7 октября нынешнего года по 25 апреля будущего ограничат движение транспорта. Меры предпримут в связи с ремонтом эстакады.
"Это наш город": движение ограничат на юге, востоке и в центре Москвы
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