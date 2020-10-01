Движение в центре Москвы ограничат из-за кинофестиваля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Движение в районе Большого Путинковского переулка столицы временно перекроют на два дня для проведения Московского международного кинофестиваля. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса города.
"В связи с проведением 42-го Московского международного кинофестиваля движение в районе Большого Путинковского переулка будет перекрыто 1 и 8 октября", – указано в публикации.
Проезд закроют с 16:00 до 23:59 в оба заявленных дня. Движение будет невозможно на участках Большого Путинковского переулка – от Нарышкинского проезда до Тверской улицы, а также на улице Малой Дмитровки – от Настасьинского переулка до Страстного бульвара.
Помимо этого, до 23:59 четверга, 1 октября, и с 22:00 7 октября до 23:59 8 октября будет действовать ограничение движения на участке Большого Путинковского переулка – от Малого Путинковского переулка до улицы Малой Дмитровки.
Несколько улиц в Москве также перекроют из-за полумарафона. Проезд ограничат на Университетской площади и на участке улицы Косыгина в воскресенье, 4 октября.
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