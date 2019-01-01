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01 января, 21:24

Звезды поделились впечатлениями от фестиваля "Путешествие в Рождество"

город досуг праздники Новый год эксклюзив

01 января, 21:24

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На Тверской улице в первый день Нового года продолжилась программа фестиваля "Путешествие в Рождество". Популярные музыканты, артисты главных театров России выступали на четырех сценах, объединенных общей темой "Новый год моего детства". Профессиональные спортсмены проводили мастер-классы, а любителей интеллектуальных игр ждали в павильонах знатоки игры "Что? Где? Когда?", сообщает пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Участники фестиваля поделились своими впечатлениями и поздравили москвичей с Новым годом.

Во вторник на первой сцене, расположенной на Тверской улица в районе Козицкого и Вознесенского переулка, выступили артисты Большого театра.

Солисты Андрей Григорьев и Евгения Сегенюк поделились впечатлениями.

"Очень приятно отметить, что в этом году украшена вся Москва – весь город стал большим праздником. Желаем всем москвичам и туристам любви, реализации творческих возможностей, чтобы каждый смог добиться результатов в том, чем он занимается!", – рассказали они.

Певица Инна Маликова отметила душевную атмосферу в центре города.

"Путешествие в Рождество" – это невероятная сказка, надежда, мечта! Всех зрителей и гостей фестиваля "Путешествие в Рождество" поздравляю с Новым годом и наступающим Рождеством", – сказала Инна Маликова.

Артисты театра перфоманса Mirror Family из Австрии восхитились отзывчивостью жителей столицы.

"Очень понравилось украшения Тверской улицы и Красной площади. Это очень хороший и добрый праздник! Все посетители праздника очень дружелюбные, нам нравится такое общение, простое и теплое", – сказали артисты.

Голландские артисты музыкально-театрального проекта Theater Tol отметили размах праздника.

"Мы увидели грандиозное праздничное шоу! Мы уже успели увидеть Красную площадь, Московское метро – это грандиозно!", – отметили они.

Знаток клуба "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров выразил мнение, что праздник на Тверской по-настоящему объединил людей.

"Самое удивительное, что сегодня, 1-го января, ощущение праздника не проходит. Оно только все нарастает и нарастает. С Новым годом! Желаю, чтобы новый год был просто хорошим, а 31-го декабря 2019 года мы вспоминали о прошедшем годе и вспоминали бы только хорошо. И вспоминали, как он начинался. Он начинался здесь, на Тверской. Мне понравилось встречать здесь Новый год – на главной улице Москвы недалеко от Кремля", – сказал Аскеров.

Борис Левин отметил, что не ожидал увидеть такое количество людей на Тверской улице вечером 31 декабря.

"Я всегда встречал Новый год дома с семьей. И вот первый раз в этом время попал сюда – на Тверскую, на Красную площадь. Я не ожидал увидеть такое количество народа. Когда вчера они все вместе начали выражать свои эмоции, это было грандиозно. Поздравлю москвичей с Новым годом!", – сказал Левин.

Мастер спорта по мототриалу, тренер и инструктор Сергей Серегин выступил на треке, установленном у Большого театра.

"Это очень здорово, что у велосипедистов и мотоциклистов появилась возможность показать свое мастерство прямо в самом центре Москвы, сегодня мы выступаем напротив Большого театра", – сказал Серегин.

Минский сноубордист Дмитрий Шубин специально приехал в Москву на новогодние праздники.

"Впервые я катаюсь в самом центре Москвы. Я счастлив, что появился такой опыт, и я, конечно, запомню это на всю жизнь. Эта площадка на Моховой улице уникальна", – сказал он.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в столице с 14 декабря по 13 января. По словам Сергея Собянина, две трети площадок мероприятия откроются не в центре Москвы. 78 площадок будут работать ежедневно: в будни – с 11:00 до 22:00, в выходные – с 10:00 до 22:00.

Впервые на фестивале состоится 72 уникальных ледовых шоу от известных российских фигуристов. Еще одним новшеством мероприятия станет площадка для керлинга на Новом Арбате. Освоить этот вид спорта помогут десятки специалистов.

город досуг праздники Новый год эксклюзив

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