Звезды поделились впечатлениями от фестиваля "Путешествие в Рождество"

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
На Тверской улице в первый день Нового года продолжилась программа фестиваля "Путешествие в Рождество". Популярные музыканты, артисты главных театров России выступали на четырех сценах, объединенных общей темой "Новый год моего детства". Профессиональные спортсмены проводили мастер-классы, а любителей интеллектуальных игр ждали в павильонах знатоки игры "Что? Где? Когда?", сообщает пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
Участники фестиваля поделились своими впечатлениями и поздравили москвичей с Новым годом.
Во вторник на первой сцене, расположенной на Тверской улица в районе Козицкого и Вознесенского переулка, выступили артисты Большого театра.
Солисты Андрей Григорьев и Евгения Сегенюк поделились впечатлениями.
"Очень приятно отметить, что в этом году украшена вся Москва – весь город стал большим праздником. Желаем всем москвичам и туристам любви, реализации творческих возможностей, чтобы каждый смог добиться результатов в том, чем он занимается!", – рассказали они.
Певица Инна Маликова отметила душевную атмосферу в центре города.
"Путешествие в Рождество" – это невероятная сказка, надежда, мечта! Всех зрителей и гостей фестиваля "Путешествие в Рождество" поздравляю с Новым годом и наступающим Рождеством", – сказала Инна Маликова.
Артисты театра перфоманса Mirror Family из Австрии восхитились отзывчивостью жителей столицы.
"Очень понравилось украшения Тверской улицы и Красной площади. Это очень хороший и добрый праздник! Все посетители праздника очень дружелюбные, нам нравится такое общение, простое и теплое", – сказали артисты.
Голландские артисты музыкально-театрального проекта Theater Tol отметили размах праздника.
"Мы увидели грандиозное праздничное шоу! Мы уже успели увидеть Красную площадь, Московское метро – это грандиозно!", – отметили они.
Знаток клуба "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров выразил мнение, что праздник на Тверской по-настоящему объединил людей.
"Самое удивительное, что сегодня, 1-го января, ощущение праздника не проходит. Оно только все нарастает и нарастает. С Новым годом! Желаю, чтобы новый год был просто хорошим, а 31-го декабря 2019 года мы вспоминали о прошедшем годе и вспоминали бы только хорошо. И вспоминали, как он начинался. Он начинался здесь, на Тверской. Мне понравилось встречать здесь Новый год – на главной улице Москвы недалеко от Кремля", – сказал Аскеров.
Борис Левин отметил, что не ожидал увидеть такое количество людей на Тверской улице вечером 31 декабря.
"Я всегда встречал Новый год дома с семьей. И вот первый раз в этом время попал сюда – на Тверскую, на Красную площадь. Я не ожидал увидеть такое количество народа. Когда вчера они все вместе начали выражать свои эмоции, это было грандиозно. Поздравлю москвичей с Новым годом!", – сказал Левин.
Мастер спорта по мототриалу, тренер и инструктор Сергей Серегин выступил на треке, установленном у Большого театра.
"Это очень здорово, что у велосипедистов и мотоциклистов появилась возможность показать свое мастерство прямо в самом центре Москвы, сегодня мы выступаем напротив Большого театра", – сказал Серегин.
Минский сноубордист Дмитрий Шубин специально приехал в Москву на новогодние праздники.
"Впервые я катаюсь в самом центре Москвы. Я счастлив, что появился такой опыт, и я, конечно, запомню это на всю жизнь. Эта площадка на Моховой улице уникальна", – сказал он.
Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в столице с 14 декабря по 13 января. По словам Сергея Собянина, две трети площадок мероприятия откроются не в центре Москвы. 78 площадок будут работать ежедневно: в будни – с 11:00 до 22:00, в выходные – с 10:00 до 22:00.
Впервые на фестивале состоится 72 уникальных ледовых шоу от известных российских фигуристов. Еще одним новшеством мероприятия станет площадка для керлинга на Новом Арбате. Освоить этот вид спорта помогут десятки специалистов.
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