В Московском зоопарке 14-летняя горилла родила детеныша. Сама она находится в этом зоопарке всего год, а в семье горилл это третий детеныш, говорится на официальном сайте зоопарка.

Маму и новорожденного можно увидеть во внутренних помещениях павильона "Обезьяны". Поскольку детеныш еще совсем мал, посетителей просят не фотографировать животных со вспышкой и не стучать по стеклу, чтобы не нервировать семью.

Как отмечают сотрудники зоопарка, что в других российских зоопарках гориллы вообще не размножаются.