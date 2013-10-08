Горожанам предлагают придумать имя для детеныша гориллы из зоопарка

Столичный зоопарк предлагает посетителям придумать имя для детеныша гориллы. Об этом говорится на официальной страничке зоосада в социальной сети Facebook.

"Наконец, мы знаем, что наш горилленок - девочка! Теперь нужно придумать для него имя - предлагайте ваши варианты!" - отмечается в сообщении.

На днях 14-летняя горилла родила детеныша. Сама она находится в этом зоопарке всего год, а в семье горилл это третий детеныш.

Маму и новорожденного можно увидеть во внутренних помещениях павильона "Обезьяны". Поскольку детеныш еще совсем мал, посетителей просят не фотографировать животных со вспышкой и не стучать по стеклу, чтобы не нервировать семью.