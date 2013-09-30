30 сентября 2013, 19:53Спорт
Один из сильнейших игроков России в го прочтет лекцию об игре
Фото: ИТАР-ТАСС
8 октября в Stariki Bar состоится вступительная лекция по древнейшей и одной из самых популярных в мире настольных игр го, основанной на богатой философии Востока. Лекцию прочтет один из сильнейших игроков России Антон Румянцев. Примечательно, что он посвятил изучению игры 15 лет.
В го играют на прямоугольном поле, расчерченном вертикальными и горизонтальными линиями 19×19, для обучения применяются доски 13×13 или 9×9 линий.
В игре сочетаются множество учений, так как своими корнями она уходит к началу второго тысячелетия до нашей эры.
Мировую популярность го приобрела во время распространения буддийского учения в Китае, Корее, Японии и Тибете. Стоит отметить, что в древности она была доступна лишь правящей аристократии.
Го помогает переосмыслить свой опыт, укрепить разум и способность к анализу.
Начало лекции - в 19.00, вход свободный.