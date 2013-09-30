Один из сильнейших игроков России в го прочтет лекцию об игре

Фото: ИТАР-ТАСС

8 октября в Stariki Bar состоится вступительная лекция по древнейшей и одной из самых популярных в мире настольных игр го, основанной на богатой философии Востока. Лекцию прочтет один из сильнейших игроков России Антон Румянцев. Примечательно, что он посвятил изучению игры 15 лет.

В го играют на прямоугольном поле, расчерченном вертикальными и горизонтальными линиями 19×19, для обучения применяются доски 13×13 или 9×9 линий.

В игре сочетаются множество учений, так как своими корнями она уходит к началу второго тысячелетия до нашей эры.

Мировую популярность го приобрела во время распространения буддийского учения в Китае, Корее, Японии и Тибете. Стоит отметить, что в древности она была доступна лишь правящей аристократии.

Го помогает переосмыслить свой опыт, укрепить разум и способность к анализу.

Начало лекции - в 19.00, вход свободный.