Полиция не подтверждает информацию о распылении газа на "Курской"

В столичной полиции опровергли информацию о распылении газа в московском метро. Ранее в некоторых средствах массовой информации появилась информация о том, что неизвестный распылил газ из баллончика на станции "Курская" Арбатско-Покровской линии.

"Никакого газа на станции нет. Сотрудники правоохранительных органов все проверили и ничего не обнаружили", - сообщил корреспонденту M24.ru сотрудник пресс-службы главка столичной полиции.

Ранее сообщалось, что на станции "Курская" Арбатско-Покровской линии метро неизвестный распылил газ.