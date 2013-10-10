Полиция проводит проверку по факту распыления газа в Театре Эстрады

Московская полиция проводит проверку по факту распыления неизвестного газа во время спектакля в Театре Эстрады. С заявлением в правоохранительные органы обратился заместитель художественного руководителя культурного учреждения.

Ранее сообщалось, что вечером 8 октября неизвестные распылили газ во время спектакля. Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции опросили худрука театра Геннадия Хазанова, его заместителя и других сотрудников, передает РИА Новости.

Как отметили в столичном главке МВД, в связи с инцидентом спектакль был задержан на 15 минут, а затем продолжен. Эвакуация людей не проводилась.

Геннадий Хазанов опроверг информацию о прекращении спектакля.