04 июля 2013, 19:46

Задолженность предприятий Подмосковья по газу снизилась почти в 2 раза

Совокупная задолженность предприятий Московской области за потребленный газ снизилась с 15 до 8 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов.

Самыми большими должниками, по его словам, являются Воскресенский, Серпуховский, Талдомский муниципальные районы, города Климовск и Краснозаводск.

Пестов отметил, что в отношении руководителей недобросовестных управляющих компаний "принимаются соответствующие меры, предусмотренные законодательством".

