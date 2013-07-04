04 июля 2013, 19:46Экономика
Задолженность предприятий Подмосковья по газу снизилась почти в 2 раза
Совокупная задолженность предприятий Московской области за потребленный газ снизилась с 15 до 8 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов.
Самыми большими должниками, по его словам, являются Воскресенский, Серпуховский, Талдомский муниципальные районы, города Климовск и Краснозаводск.
Пестов отметил, что в отношении руководителей недобросовестных управляющих компаний "принимаются соответствующие меры, предусмотренные законодательством".
