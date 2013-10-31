31 октября 2013, 19:08Спорт
Фанатское движение "Спартака" открестилось от беспорядков в Ярославле
Крупнейшее фанатское движение болельщиков "Спартака" "Фратрия" выступило с заявлением, в котором отрицает свою причастность к беспорядкам в Ярославле во время матча "красно-белых" с "Шинником".
"Организация "Фратрия" не имеет никакого отношения к массовым беспорядкам на трибунах в Ярославле, также как и к вывешенному на секторе флагу с символикой Третьего рейха", - говорится на официальном сайте объединения.
Напомним, 30 октября на 59-й минуте матча "Шинник" – "Спартак" фанаты зажгли файеры и начали бросать петарды на поле. ОМОН принялся усмирять разбушевавшихся фанатов, используя водомет. В ответ болельщики бросали в полицейских пластиковые кресла.
Ярославская полиция возбудила уголовное дело по статье "Вандализм".