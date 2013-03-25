"Рубин" и "Челси" сыграют в Москве на стадионе "Лужники"

Матч четвертьфинального этапа Лиги Европы между казанским "Рубином" и лондонским "Челси" пройдет в Москве 11 апреля на стадионе "Лужники".

Сегодня болельщики безуспешно пытались убедить представителей УЕФА провести матч в Казани.

Между тем на прошлой неделе комиссия УЕФА пришла к выводу, что климат и состояние газона на стадионе "Центральный" в Казани не могут гарантировать оптимальных условий, и приняли решение о проведении матча в Москве, передает "Р-Спорт".