24 августа 2013, 12:31

Спорт

Денис Клюев возглавил молодежную команду ФК "Локомотив"

Новым главным тренером молодежной команды столичного футбольного клуба "Локомотив" стал Денис Клюев. Об этом сообщает пресс-служба "железнодорожников".

Ранее Клюев был тренером красно-зеленой команды. Его предшественник на посту руководителя "молодежки" возглавил "Локомотив-2", сменив Владимира Волчека, который покинул клуб по обоюдному согласию сторон.

Молодежная команда "Локомотива" после пяти туров чемпионата России по футболу занимает седьмое место.

