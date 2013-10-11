Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 октября 2013, 17:50

Спорт

"Динамо" не сможет принять "Кубань" на стадионе в Химках

Игра 13-го тура чемпиона России по футболу между московским "Динамо" и краснодарской "Кубанью" не будет проходить на стадионе "Арена "Химки". Такое решение приняла комиссия Российского футбольного союза по допуску футбольных полей на своем заседании.

Матч должен пройти 20 октября. Место и время проведения игры будет известно позднее, сообщает пресс-служба российской футбольной премьер-лиги.

Ссылки по теме


Напомним, что это уже не первый перенос игры со стадиона "Арена "Химки". Игра 11-го тура чемпионата России по футболу между московским "Динамо" и самарскими "Крыльями Советов" также была перенесена из-за плохого состояния газона.

Сайты по теме


футбол Кубань переносы ФК Динамо поля мо

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика