11 октября 2013, 17:50Спорт
"Динамо" не сможет принять "Кубань" на стадионе в Химках
Игра 13-го тура чемпиона России по футболу между московским "Динамо" и краснодарской "Кубанью" не будет проходить на стадионе "Арена "Химки". Такое решение приняла комиссия Российского футбольного союза по допуску футбольных полей на своем заседании.
Матч должен пройти 20 октября. Место и время проведения игры будет известно позднее, сообщает пресс-служба российской футбольной премьер-лиги.
Напомним, что это уже не первый перенос игры со стадиона "Арена "Химки". Игра 11-го тура чемпионата России по футболу между московским "Динамо" и самарскими "Крыльями Советов" также была перенесена из-за плохого состояния газона.
