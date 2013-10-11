"Динамо" не сможет принять "Кубань" на стадионе в Химках

Игра 13-го тура чемпиона России по футболу между московским "Динамо" и краснодарской "Кубанью" не будет проходить на стадионе "Арена "Химки". Такое решение приняла комиссия Российского футбольного союза по допуску футбольных полей на своем заседании.

Матч должен пройти 20 октября. Место и время проведения игры будет известно позднее, сообщает пресс-служба российской футбольной премьер-лиги.

Напомним, что это уже не первый перенос игры со стадиона "Арена "Химки". Игра 11-го тура чемпионата России по футболу между московским "Динамо" и самарскими "Крыльями Советов" также была перенесена из-за плохого состояния газона.