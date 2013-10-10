Юношеская сборная России по футболу обыграла команду Мальты

Футболисты юношеской сборной России по футболу одержали победу в первом матче отборочного тура чемпионата Европы-2014 среди игроков не старше 19 лет.

Матч против футбольной команды Мальты закончился со счетом 4:0. Встреча двух соперников прошла в Казани.

Во втором матче российская сборная встретится с эстонцами, которые в первом матче уступили сборной Украины со счетом 1:3.

Встреча юношеской сборной России и Эстонии состоится 12 октября.