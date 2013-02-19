В Москве пройдет встреча с французским фотографом Жоржем Азра

Фото: svetlovka.ru

В среду, 20 февраля, в Центральной городской молодежной библиотеке им. М.А. Светлова состоится вечер-встреча с французским фотографом Жоржем Азра на тему "Архитектура городов. Центральная Европа". Начало - в 20:00, вход свободный.

Жорж Азра известен также под псевдонимом Pierre Durand. Астрофизик по образованию, он с раннего детства увлекался фотографией и путешествиями, сообщает пресс-служба библиотеки.

Сейчас круг интересов художника значительно шире и простирается от эзотерики до психологии, что не может не отражаться на его работах. Среди них есть поистине прекрасные пейзажи и портреты.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!