Объявлен конкурс на лучший портрет столицы

Фотоконкурс "Планета Москва" объявил городской Департамент градостроительной политики. Принять участие в нем могут все желающие.

Для этого необходимо прислать портреты столицы августа по электронному адресу: press_dgp@kpr.mos.ru. Лучшие работы выберут по четырем номинациям: "Город истории и культуры", "Зоны отдыха и спорта", "Жилые и социальные объекты", "Динамика мегаполиса".

Принимать работы будут до 1 августа. Итоги конкурса подведут 14 августа, сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса.