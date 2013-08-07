07 августа 2013, 18:26Спорт
10 августа в парке Горького пройдет флешмоб, посвященный воркауту
10 августа в День физкультурника в парке Горького состоится акция "ДепКульт за физкульт". Ключевым событием праздника станет спортивный флешмоб, посвященный воркауту.
В ходе флешмоба 20 участников воркаута будут расходиться в разные стороны и гулять по парку в фирменных футболках акции.
Участники будут раздавать открытки с выдержками из закона о курении на одной стороне и картой велодорожек - на другой.
Кроме того, все желающие могут принять участие в 30-минутной зарядке. Акция пройдет по адресу: Крымский вал, д.9. Начало - в 17.00