Названа сфера с самой низкой зарплатой в России

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Самая низкая заработная плата в России оказалась у работников, занятых на производстве одежды, сообщает RT со ссылкой на Росстат.

По сведениям за март 2018 года, в среднем их зарплата составила 18 679 рублей. Год назад их доход был выше на 4 процента — 19 490 рублей. Зарплата сотрудников, задействованных на производстве кожи и изделий из нее, достигла 21 566 рублей, а мебели – 21 935 рублей.

Ранее стало известно, что зарплаты тройки самых высокооплачиваемых специалистов выросли в пределах 20 процентов. Самая большая среднемесячная номинальная начисленная зарплата, как и ранее, оказалось у работников, занимающихся добычей сырой нефти и природного газа, – 127 431 рубль. Доход специалистов, которые связаны с производством табачных изделий, – 115 367 рублей. Замкнули тройку работники, занятые на производстве кокса и нефтепродуктов: их зарплата достигла 114 264 рублей.

Средняя заработная плата по стране в указанный месяц увеличилась на 12 процентов и составила 42 364 рубля против 37 899 рублей в 2017-м.